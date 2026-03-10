34歳・須田亜香里、人生初のフルマラソンを完走 自身も“びっくり”なタイムも明かす「名古屋の女としてレベルアップした気がする」
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。前日に開催された『名古屋ウィメンズマラソン2026』で人生初のフルマラソンを完走したことを報告し、タイムも明かした。
【写真】「思ったより早いゴールでびっくり!!」タイム示す時計の前で完走を報告した須田亜香里
須田は「人生初のフルマラソン無事に完走しました」と報告し、「タイムは5：01：07」と記録を公開。「目標は完走することだったので、思ったより早いゴールでびっくり!!」と驚きをつづった。
投稿では、完走後の笑顔の写真や、記録時計の前でポーズを決める様子、レース中のショットなど複数枚を掲載。「でもこれは私の力ではなく、応援とサポートの力。本当に本当に、ありがとうございました」と感謝を伝えている。
また、「ランナーの皆さんと同じ道のりで鼓舞し合いながらゴールを目指した時間、絶え間なく道を埋め尽くす沿道の皆さんの温かさ、ボランティアスタッフさんの心強さ、みんなから前に進む勇気を貰えたことがエネルギーになっていました」と振り返り、「気づけば『楽しい！』という言葉を何度も言っていました」と心境も明かした。
さらに、バンテリンドーム ナゴヤでの思い出にも触れ、「ドラゴンズの野球観戦、SKE48でのライブ、AKB選抜総選挙で2位にしてもらった日、そして名古屋ウィメンズマラソン完走。名古屋の女としてレベルアップした気がする」とユーモアを交えてつづっている。
コメント欄には「完走おめでとうございます!!!」「挑戦すらしたことないので、素直に須田ちゃんを尊敬します」「また1つ素敵な宝物が増えたね」「走ってる姿はやっぱり美しいですね」「スゲー！おめでとう」「完走お疲れ様でした。練習は裏切らなかったですね」「初マラソンで完走!!そして５時間台は凄いね」などの声が寄せられている。
【写真】「思ったより早いゴールでびっくり!!」タイム示す時計の前で完走を報告した須田亜香里
須田は「人生初のフルマラソン無事に完走しました」と報告し、「タイムは5：01：07」と記録を公開。「目標は完走することだったので、思ったより早いゴールでびっくり!!」と驚きをつづった。
また、「ランナーの皆さんと同じ道のりで鼓舞し合いながらゴールを目指した時間、絶え間なく道を埋め尽くす沿道の皆さんの温かさ、ボランティアスタッフさんの心強さ、みんなから前に進む勇気を貰えたことがエネルギーになっていました」と振り返り、「気づけば『楽しい！』という言葉を何度も言っていました」と心境も明かした。
さらに、バンテリンドーム ナゴヤでの思い出にも触れ、「ドラゴンズの野球観戦、SKE48でのライブ、AKB選抜総選挙で2位にしてもらった日、そして名古屋ウィメンズマラソン完走。名古屋の女としてレベルアップした気がする」とユーモアを交えてつづっている。
コメント欄には「完走おめでとうございます!!!」「挑戦すらしたことないので、素直に須田ちゃんを尊敬します」「また1つ素敵な宝物が増えたね」「走ってる姿はやっぱり美しいですね」「スゲー！おめでとう」「完走お疲れ様でした。練習は裏切らなかったですね」「初マラソンで完走!!そして５時間台は凄いね」などの声が寄せられている。