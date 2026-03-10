◆オープン戦 ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が対外試合２度目の先発に臨み、５回５安打無失点と好投した。この日はプロ入り後最速となる１５１キロを計測。宝刀・チェンジアップも有効に使い、７奪三振と相手打線を翻弄（ほんろう）した。

宇部のマウンドは自身初。初回、正木と柳町を連続三振に抑えるなど３者凡退で上々の立ち上がりを見せると、２回には２死で迎えた井上への初球で、自己最速１５２キロにあと１キロに迫る１５１キロを計測。３回には庄司に右前打を浴びて無死一塁となったが、続く海野を投ゴロ併殺打に抑えるなど無失点で切り抜けた。４回も無失点に抑え、５回も２死一塁からイヒネを空振り三振に仕留め、５回５安打無失点と相手打線を圧倒。またしても無失点でマウンドを降りた。

２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たして以来、４戦で８イニング連続無失点を記録していた期待の即戦力ルーキー。この日も得点を与えず、これで驚異の１３イニング連続無失点となった。

前日９日にはジャイアンツ球場で最終調整。「ここまで、しっかり腕を振って真っすぐを投げられているので、継続できたら。前回（２８日・韓国サムスンとの練習試合）が良かったので、いいところは変えずにやっていけたら」と意気込んでいた。