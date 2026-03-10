タレントの新山千春が、納車された車を公開し、話題になっている。

新山は１０日までにインスタグラムで「娘が生まれた時から約２０年程乗り続けてきた愛車のｊｅｅｐから新しく納車したのは こちらの 再再販ランクル７０です！早速色々カスタムしました！」と報告。ＹｏｕＴｕｂｅに動画もアップした。

「これからキャンプだったり車中泊も使ってみたいなと思って ＡＲＢのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました 他にも色々変えてます！！」と明かし、「それにしても早速、快適ランクル７０Ｌｉｆｅはじまってます」とドライブを楽しんでいる様子。

「ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはｊｅｅｐへの感謝を込めて また同じような仕様にカスタムして 四角、直角愛は変わらず レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル７０わたしの相棒です」と車との２ショットをアップし、「楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います！ランクルファンの皆さん ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」とご機嫌で呼びかけた。

フォロワーは「車カッコ良いですね」「相変わらず車は男前」「素敵です」「最高です！」「新しい相棒！」と憧れていた。

新山は私生活では２０２３年１１月の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）とＳＮＳで結婚を報告。マッチングアプリで出会い「彼が１４歳年下で、まだ２０代」と明かした。昨年１０月の投稿では、長女・もあさんがダンサーを目指して渡米したと伝えた。