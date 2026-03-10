平日のお昼下がりにもかかわらず、海外含むＧ１・４勝の名牝の名前がＳＮＳ上で話題となっている。

ウマ娘プロジェクト公式アカウントが１０日、１１日から「プリティーダービーガチャ」に新衣装のラヴズオンリーユーが育成キャラとして登場予定と発表した。その直後から、「新衣装ラヴズ」がＸ（旧ツイッター）上でトレンド入りするなど、大きな注目を浴びている。

競走馬のラヴズオンリーユー（父ディープインパクト）は栗東・矢作芳人厩舎に所属。２０１６年のドバイ・ターフを勝ったリアルスティールの全妹で、２０１８年１１月のデビューから無傷の４連勝でオークスを制覇した。その後は成績が出ない時期も続いたが、２１年の京都記念で復活Ｖ。そこから海外初遠征だったドバイ・シーマクラシックで３着後、香港のクイーンエリザベス２世Ｃで海外Ｇ１初制覇。さらに米国・デルマー競馬場で行われたブリーダーズＣフィリー＆メアターフ・Ｇ１で、日本馬としては初めてブリーダーズＣ制覇という快挙を成し遂げた。続く香港カップも勝って、現役を引退した。

名牝の新衣装に加え、サポートカードガチャにマルシュロレーヌ（実馬は２１年ブリーダーズＣディスタフ・Ｇ１制覇）登場も発表され、ネット上では「寿司一食抜いても、ガチャは絶対に引く！」「やはり新時代はラヴマル」「ラヴズオンリーユー実装キター！ マルシュロレーヌのＳＳＲもエモくてＢＣのあのシーン思い浮かべて胸熱だわ〜 」「ガチャ回しまくるぞ！」「ラヴズオンリーユー★３登場＆マルシュロレーヌＳＳＲも同時に！ガチャが熱すぎる…これはどちらも狙いに行かないとですね」「これは絶対引きにいくしかない…石の準備しなきゃ」「あああああああ 引きます」「これは意外 ラブズオンリーユーの衣装違いでしたか…そしてサポカが、尊い…」「新衣装ラヴズ！！思ったより早かった」などのコメントが寄せられている。