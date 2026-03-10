中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年3月9日にXを更新し、中道の枝野幸男前衆院議員と開催する「政治資金パーティー」への批判に反論した。

「兎も角『野党の批判ばかり』」

米山氏は4月29日、枝野氏と「徹底討論会＆茶和懇談会 政治資金ティーパーティ」と称し、参加費5000円のパーティーを開くことを明かしている。

なお、米山氏がもともと所属していた立憲民主党は24年5月に「政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案」を衆院に提出していることから、「ダブルスタンダードではないか」といった批判を集めていた。

米山氏は9日に自身を批判する記事を引用し、「私は元より『政治資金パーティを禁止する法案が成立したら当然しませんが、成立するまでは普通にします。法律ってそう言う物です』と主張しており、何も矛盾はありません」と批判に反論した。

また、開催予定のパーティーでは柿の種などを出すと明かしていることから、「『柿の種政治資金パーティ』の何がいけないのでしょう？この方々は兎も角『野党の批判ばかり』です」と反論していた。

このポストに米山氏のもとには、「自分で会費払って自分で参加するティーパーティは健全だし、政治活動としてあるべき姿」「お話会ノリの政治資金パーティーいいと思います」という声が集まっていた。