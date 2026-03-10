東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
実質GDP改定値（第4四半期）08:50
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 0.1%（前期比)
結果 1.3%
予想 1.0% 前回 0.2%（前期比年率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランとの戦争は間もなく終結するが「今週中」ではない
イランがホルムズ海峡で何かをすれば、我々は20倍の規模で報復
イランが国家として二度と再建できないようにする
イラン大統領
近隣諸国がイランへの攻撃をやめれば、地域での緊張を緩和する用意
イラン外務副大臣
再び攻撃されないことが保証された場合のみ、戦争終結は可能
イラン革命防衛隊（IRGC）
米国とイスラエルの大使を自国から追放した国にホルムズ海峡を開放
