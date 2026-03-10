「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が9日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。29日始まるフジテレビ系新番組「SUNDAYブレイク.」（日曜午前7時、初回のみ午前7時半）のキャスティングに異議を唱えた。

同番組は俳優谷原章介がMCを務め、オズワルド伊藤俊介が情報番組キャスターに初挑戦する。

空気階段とオズワルドはツーマンライブを行う関係にあり、伊藤は遅刻芸人として知られる。もぐらは伊藤のキャスター挑戦に対し「無理でしょ」とバッサリ。「日曜朝ってこと？ 土曜の次の日だろ？ 完全飲んだくれてくるだろ。会社、賠償問題にならない？ 大丈夫？」と投げかけた。

もぐらが「伊藤はどういうこと？ 芸能界から消えるつもり？ そうですよね」と言うと、相方の水川かたまりが「フジテレビが伊藤を消そうとしてるのか？」と反応。もぐらは「さすがに気付くじゃん、消そうとしてるって。『やるよ』って言ったってことは『消えちゃうよ〜』ってことでしょ？ これはちょっと…私は正直、3回持たないと思います、放送。3回目で降板です」と予言。かたまりは「俺は2回」と予想した。

最近で伊藤はTBSラジオのゲスト出演に遅刻したと聞かされ、もぐらは「は？」と反応すると、かたまりは「お前が言うなよ！」と同じく遅刻癖のあるもぐらに手厳しいツッコミを入れていた。