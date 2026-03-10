松戸競輪場で３月２２日（日）にバンク開放イベント「サイクルフェスタ２０２６」が開催される。普段は立ち入ることのできない競走路を体験できる人気イベントで、バンク走行体験やバンクウォーク、打鐘・号砲体験など、自転車や競輪の魅力を体感できるプログラムが多数用意されている。

当日は、自転車で３３３メートルの「燦燦（さんさん）バンク」を走行できる体験会を実施。他にも競輪の臨場感を味わえる「バンクウォーク・打鐘・号砲体験」など競走路を実際に歩きながら、レースで使用される打鐘や号砲を体験できる。

また、子ども向けの「キックバイクぱーく」では、デンマーク式自転車教室を開催。初心者でも楽しめるキックバイク教室で、最後にはバンクでミニレースにも挑戦する。

この他、ペーパークラフトで大きな花を作る「ジャイアントフラワーワークショップ」や、大型ふわふわ遊具の「エアーアドベンチャー」、スマートフォンで参加する「デジタルスタンプラリー」など家族で楽しめる企画も充実。さらに、日本競輪選手会千葉支部の協力によるパワーマックスを使用した自転車スピード計測会「スピードチャレンジ」や、自転車関連グッズを販売する「サイクルマルシェ」も行われる。

場内では、ポップコーンの無料配布（近隣向けチラシの無料チケットと交換）や、松戸市内のキッチンカーも多数出店予定。競輪ファンはもちろん、家族連れでも一日楽しめるイベントとなっている。

※イベントは予告なく中止・変更となる場合あり。