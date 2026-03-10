お笑いコンビ、しずるの池田一真（42）、純（45）が9日放送のTBS系「バナナマンのしらバナ！」（月曜深夜0時26分）に出演。一度解散した過去を語った。

純は「吉本の東京NSC9期生で、それぞれ別々で入って、最初は違うコンビを組んでたんですけど、池田は池田で、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔と組んでた」と語った。

純は「デビュー1年目の4月か5月ぐらいで解散してるんですよ」と明かした。

池田は「原因は僕なのかもしれないですけど、村上（純）に真面目な顔で『生理的に無理だ』って言われた」と明かし、スタジオを驚かせた。

純は「コンビで何してもムカつく時期ってあるじゃないですか。それが半年ぐらいですぐ来て。ネタ合わせするたびに僕が言うことも池田が言うこともお互い『うーん…』みたいな。池田が機嫌が悪くなるときに特徴があって、白目がなくなる、全黒になる。目が。それが怖くて、“こいつとこの先何年もやっていくの無理だな”から『生理的に無理』」と発言の真意を語った。

池田は「ただ、ここで僕が『お前とずっとやっていきたい』って言ったりすると、イニシアチブ（主導権）が変わるじゃないですか。だから俺そこで、『あ、ちょうどよかった俺も』って」とまさかの快諾を明かし、スタジオを笑わせた。

純は再結成について「結局誰とも組まないし、ピンでも何の評価も上がらない。コンビじゃないと厳しいなって思ってたら池田から連絡があって」と明かした。

池田は「正直鳴かず飛ばずで。ピンのときが。村上（純）とやってたときちょっと良かったんです。それで僕から声かけてファミレス呼んで『もう1回やりたい』って言って。『生理的に無理だって言ってたけど、そこは我慢してくれ』って言って」と池田が折れて再結成したことを明かした。