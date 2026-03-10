「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、アライドアーキテクツ<6081.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



２月１３日に発表した決算で、２６年１２月期は最終利益２０００万円（前期７億４３００万円の赤字）と４期ぶりの黒字転換を見込むと発表。また３月５日にはメタ・プラットフォームズ の日本法人と連携し、Ｍｅｔａ広告運用の最適化を目指す新たな運用ソリューションの提供を開始すると発表した。株価はこうした材料への感度が高く、２月２０日に昨年来高値４６６円をつけた後も４００円を挟んでもみ合いを続けていたが、目先の材料出尽くし感から利益確定の動きも出ており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS