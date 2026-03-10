乃木坂46の川粼桜の1st写真集『エチュード』が4月16日に発売される。写真集公式Xでは、発売に向けてオフショットやメイキング映像などが連投投稿されており、ファンの期待が高まっている。そんな中、現時点で発表されている先行カットをまとめてピックアップ。

【写真】花柄ワンピース姿のショットをはじめ、水着やランジェリーなど、フランスで撮影した乃木坂46川崎桜の写真集先行カットまとめ

■第1弾：ニースの海で花柄キャミワンピ姿の川粼桜がニッコリ

写真集のロケ地は、川粼の憧れの地であるフランス。観光地としても人気の高い暖かな南仏のニース、そして首都パリで撮影が行われた。

第1弾は、青い空と海を背景に、花柄のキャミソールワンピース姿の川粼がにっこりと微笑んでいるショット。写真集発売決定の発表と同時に公開されたこともあり、SNSには「全世界待望！」「おめでとう！」など多くの声が届けられた。

同時に、白いワンピース姿で木にもたれかかっているクールな表情を捉えた1枚と、歴史的な雰囲気も感じられる街に溶け込む黒ワンピ姿の洗練されたショットも公開

■第2弾：ニースの噴水のある公園でのおなかチラ見えショット

第2弾は「ニースの噴水のある公園ではしゃぎ回った一枚」という言葉とともに投稿された1枚だ。白いドット柄の赤いパンツに“I（ハートマーク）NICE（ニース）”と描かれた白Tシャツを合わせ、引き締まったおなかがチラリと見えている。背景では、子供たちが噴水で遊んでおり、川粼も無邪気に水を浴びてTシャツを濡らしてしまったようだ。濡れた裾を絞りながら輝くような笑顔を見せている。

■第3弾：夢だったパリのスケートリンクで滑るショット

第3弾には、「夢だったパリのスケートリンクで滑った一枚。」と添えられている、続けて「着用しているのは、川粼さんデザインの世界に一つしかないスケート衣装です」と説明通り、自らデザインを手がけた純白のミニ丈衣装を纏っている。頭上には、プリンセスのようなティアラが輝き、優雅にポーズを決めている。小学1年生から打ち込んできたフィギュアスケートの経験を披露している。

■第4弾：ニースの青い海で波と遊んで、弾ける笑顔のショット

第4弾では、水着姿を初解禁した。「ニースの青い海で波と遊んで、弾ける笑顔の一枚」という言葉とともに公開されたのは、まばゆい白のビキニに身を包んだ川粼の姿だ。透明度の高い波打ち際に腰を下ろし、太陽のような笑顔を見せている。

SNSには「笑顔がまぶしすぎる」「さくスマイル！」「透明感」といった絶賛の声が殺到した。

■第5弾：制服姿でバス停で佇む、街に溶け込んだショット

第5弾は、川粼が初めてセンターを務めた乃木坂46の５期生楽曲「17分間」を彷彿とさせるカットだ。同曲のミュージックビデオで披露したグレーのブレザーとスカートという制服風の装いをオマージュしている。バス停で静かに音楽に耳を傾けるその佇まいは、異国の街並みに鮮やかに溶け込んでいる。

■第6弾：ピンクのニット姿で大好きなマカロンを食べている甘々なショット

「大好きなマカロンを食べている、甘々な一枚」というコメント共に公開された第6弾。胸元が大きく開いたピンクのふわふわニット姿の川粼がベッドの上で仰向けになり、親指をくわえている姿が収められている。

■第7弾：アンニュイな表情を浮かべているランジェリーショット

第7弾では、ファン待望のランジェリーショットを初解禁。「アンニュイな表情を浮かべている、儚げな一枚」という言葉通り、淡いピンクのランジェリーを身に纏った川粼の姿が写し出されている。口元にピンクのリボンを優しくあて、遠くを見つめるその眼差しからは、言葉にできないほど繊細で妖艶な空気が漂っている。

■第8弾：ドレスアップしてニースの街を歩く中での風に吹かれたドラマチックなショット

第8弾は、「ドレスアップしてニースの街を歩きました。一瞬だけ風が吹いてリボンがなびいた、ドラマチックな一枚」と添えられ、鮮やかな赤のキャミソールワンピース姿が公開。風になびくリボンがドラマチックで、凛とした美しさが感じられる1枚だ。

■第9弾：燦々と降り注ぐ太陽の光を全身に浴びたさくらんぼ柄の水着カット

第9弾は、「燦々と降り注ぐ太陽の光を全身に浴びた、キュートな一枚」。さくらんぼの柄の水色のビキニ姿の川粼がプールの石積みの縁の上に横たわっている。太陽の光を浴び、明るく爽やかな微笑みが印象的だ。

■第10弾：果物ガブリのあざとかわいい舌ベロショット

3月9日に公開された第10弾は、かじった果物を右手に持ち、舌をペロッと少し出している“あざとかわいい”ショット。

SNSには「舌ペロさく可愛い！」「これがあざとかわいいってことか」「このあざとかわいさ最強」と絶賛する声が多く見られる。