フォトグラファーの山田健太郎がInstagramを更新。自身が撮影した木村拓哉の写真を公開し、注目を集めている。

【画像】ハーレーを走らせる木村拓哉／村拓哉×愛車ハーレーの2ショット

■木村拓哉がハーレーとともに見せるクールなショット公開

公開された写真では、木村は薄色レンズのサングラスをかけ、ブラックのレザージャケットにデニム、レザーブーツを合わせた装い。

1枚目はヘルメットのストラップを締めながら遠くを見つめるカット。

2枚目では、ハーレーに乗り道路を疾走するダイナミックなショットを披露。低いアングルから撮影された迫力あるカットとなっている。

さらに3枚目では、誌面のビジュアルも公開。「ONE and ONLY」と題されたページには、バイクにまたがる姿とヘルメット姿の写真が掲載されており、木村の存在感が際立つビジュアルとなっている。

投稿では雑誌『RISER magazine』のアカウントもタグ付けされており、撮影カットの一部であることがうかがえる。

ファンからは「素敵な写真」「渋すぎ」「かっこいい」「なんていい男なんだ」「圧倒的存在感」「美しい」「何しても絵になる」といった声が寄せられている。

■木村拓哉×愛車ハーレーの2ショット