木梨憲武が自身のInstagramを更新し、64歳の誕生日を妻・安田成美と祝う2ショットを披露した。

【写真】写真：いちごが乗ったバースデーケーキで妻・安田成美と一緒に64歳の誕生日を祝う木梨憲武

■肩寄せ合い仲睦まじい木梨＆安田夫婦

3月9日、64歳の誕生日を迎えた木梨は「本日、６４才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」と報告し、安田と体を寄せ合う仲睦まじい2ショット（1枚目）を公開。

テーブルの上にはたくさんのいちごが乗ったチョコレートケーキ（バースデーケーキ）が置かれていて、火のついたローソクが5本、プレートには「憲武おめでとう！」の文字が。安田は“こちらが主人公”とばかりに笑顔で木梨を指でさし、木梨も自身を指でさしつつ、目を見開き、大きく口を開けて驚いた表情を見せている。

木梨は「たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠にありがとうございますー！！！明日明後日、全力で組合ライブやるだけやってみます！！組合チョ～木梨憲武 ありがとうありがとうありがとう～」と感謝の気持ちを熱く記した。また、アーティスト活動をしている息子・銀士からの贈り物を手に持った姿（2枚目）と娘・なつ子からプレゼント（3枚目）も紹介。コメントにある“組合ライブ”とは、3月10日と11日の2日間、ブルーノート東京で開催される『THE KINASHI NORITAKE』を指している。

SNSには「素晴らしいご家族に囲まれ素敵な誕生日」「ご夫婦、ご家族、仲良く健康な一年を」といった声やたくさんの祝福メッセージが寄せられている。

■写真：いちごが乗ったバースデーケーキで妻・安田成美と一緒に64歳の誕生日を