世界中で爆発的ブームを巻き起こしている新世代ラケットスポーツ「ピックルボール」の国際大会「PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026 Produced by TBS」が、7月1〜4日まで東京・立川市で開催される。

「PPA（Professional Pickleball Association）ツアー」は、世界中のトッププロが参戦する、ピックルボール界で最も権威ある世界最高峰のツアーのひとつ。昨年は福岡・糸島市で行われ、今回が首都圏初開催となる。大会にはアジア圏のトッププレーヤーを含む約750人が参戦し、賞金総額5万ドルを懸け、国内最大級のトーナメントが展開される。

大会中は、アリーナ立川立飛のメインコートをTBSの演出力を結集した「THE COLOSSEUM」としてプロデュース。さらに、「ららぽーと立川立飛」で無料体験イベントを同時開催する。

近年、世界中で競技人口が増加しているピックルボールは、テニスと卓球とバドミントンの要素を組み合わせたラケットスポーツ。バドミントンと同じ大きさのコートで、卓球のラケットより少し大きい「パドル」を使い、プラスチック製の穴の開いたボールをテニスのように打ち合う。プレーを通じて自然と会話が生まれる高い親和性から、米国では「次世代のビジネスコミュニケーションツール」のひとつとして急速に浸透している。

【大会開催概要】

◆大会名称

PPA アジア 500 Sansan 東京 オープン 2026 Produced by TBS （英称：PPA ASIA 500 Sansan TOKYO OPEN 2026 Produced by TBS）

◆日程

2026年7月1日（水）〜4日（土）

◆会場

アリーナ立川立飛／ドーム立川立飛（〒190-0015 東京都立川市泉町500-4）

・コート11面 （空調完備）

・サーフェス：ピックルボール専用マット（PickleRoll）

◆競技内容

プロ カテゴリー：男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス

◆主催

株式会社TBSホールディングス

◆特別協賛]

Sansan株式会社

◆事業共創パートナー

三井不動産株式会社

◆公認

United Pickleball Association Asia Pte. Ltd.

◆後援

JPA 一般社団法人日本ピックルボール協会、PJF 一般財団法人ピックルボール日本連盟

◆大会運営

株式会社TBSテレビ

◆出場枠数

750人（予定）

◆エントリー開始

2026年4月8日（水）予定

