NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」の新ナレーター発表会見が10日、都内で行われ、新ナレーターに、女優の河合優実（25）が就任することが発表された。河合がレギュラーでナレーターを務めるのは初めてだという。

「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。2006年1月に放送が開始し、今年で放送開始から20年目に突入する。女優の貫地谷しほりが11年から約15年間ナレーターを担当してきたが、今年1月の放送をもって卒業した。3月16日放送の青森県大間町のマグロ漁師に密着した「マグロ漁師・菊池武一」から新ナレーターとして河合優実を迎える。放送開始当初から語りを務める俳優の橋本さとしは継続して出演する。

河合は「歴史ある『プロフェッショナル 仕事の流儀』という番組に携わらせていただき、うれしく思います。頑張ります」と意気込んだ。

荒川格チーフ・プロデューサーは同番組がレギュラーから特集枠になったことに触れ、「もう1度この番組に火をつけたい。20年目の逆襲というのを勝手に掲げている」と気合い十分。

「もう一度ここからやり直すという時にナレーターの方を変えようと。その時の選考基準としては、ピークを迎えたり過ぎた方ではなく、これからピークを迎える方にしようと思いました。なおかつこのピークが僕たちが考えうるものより遥か上にいくような方にして、その方と一緒に未来を見てみたいと思った時に、河合優実さんでした」と説明した。

初回収録を終え、「第一声を聞いた時にガッツポーズをした。これは凄いことになると思いました。河合さんのお声が本当に素晴らしい。存在感がある声。凄く圧倒されました」と絶賛した。