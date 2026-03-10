ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの中村正人が１０日、Ｘを更新。鼻血が１３時間止まらなかったことを明かした。

中村は９日にＸで「３０年ぶりに鼻血が出ました」と報告。「鼻血の止める方法を検索して、音声入力でポストしてます。鼻血はおそろしく綺麗な赤です。椅子に座り少しうつぶく姿勢をとって小鼻を押さえて１０分から１５分キープ。途中で確認せずしっかり圧迫し続ける。止まったら安静。鼻を強く噛んだりいじったりしない。とＡＩからアドバイスされました」などと投稿していた。

そして１０日午後に「結局先ほどお医者様に処置して頂き１３時間にわたる鼻血を止めて頂きました」と、１３時間鼻血が止まらなかったとびっくり告白。「たかが鼻血、されど鼻血。関係各位にご迷惑おかけしてます。皆様にもご心配いただき申し訳ございません」と謝罪していた。

ファンからは「１３時間。止まって良かったけど何が原因だったのでしょうか」「１３時間…心配です。どうかご無理なさらずに」「１３時間も止まらなかったなんて、まともに睡眠とれてないですよね？」「日々の疲れがでたのでしょうか…」など心配する声が殺到していた。