ファミマ、おむすび人気具材の中具を増量
ファミリーマートは、期待の大型ルーキー「大きなおむすび」と、「中具増量」のレギュラー陣からなる、おむすび界のドリームチーム「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを3日から全国のファミリーマート約1万6400店で展開している。10日からは、“おむすび界の不動の主軸打者”とする「直巻 明太子マヨネーズ」と「直巻 焼しゃけ」が、お値段そのまま、中具を約1.5倍にボリュームアップして販売する。
同日は「大きなおむすび」シリーズ3種類と、期間限定で具材を増量して発売している定番の「手巻 シーチキンマヨネーズ」、「手巻 真昆布」の累計販売数合計が、昨年の「おむすび二刀流、解禁。」キャンペーン（初週約300万個）を大幅に上回る420万個を記録したと発表した。
同日からは、おむすびの併買率No.1を誇るファミリーマート大人気商品「ファミチキ」とのセット割引を実施。中具増量おむすびとファミチキを組み合わせることで、心もお腹も満たされる最高のセットをおトクに楽しめる。
同社は「今シーズンも圧倒的なパフォーマンスで世界を魅了するおむすびアンバサダー大谷翔平選手とともに、ファミリーマートの「おむすびJAPAN」も最高のスタートダッシュを切り、さらなる高みへ、その勢いをさらに加速してまいります」としている。
■直巻 明太子マヨネーズ
価格…184円（税込198円）
中具増量期間…10〜16日
発売地域…全国
内容…明太子とマヨネーズを和え、コクとピリ辛な味わいが相性抜群です。魚由来の旨味を加えることで、後を引くクセになる味わいに仕上げました。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量しています。
■直巻 焼しゃけ
価格…184円（税込198円）
中具増量期間…10〜16日
発売地域…全国
内容…鮭を焼き上げる前に、旨味の強い醤油で、香ばしさが際立つ味わいに仕上げました。醤油の風味と鮭の旨味が重なり合う、豊かな風味をお楽しみいただけます。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量しています。
