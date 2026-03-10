BLACKPINKジェニー、大胆シースルー衣装で美ボディ開放「二度見した」「かっこよすぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/03/10】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が3月10日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装を着こなしたショットを公開し、注目を集めている。
【写真】人気K-POP美女「破壊力すごい」大胆美ボディ開放のシースルー衣装
ジェニーは燃えるハートの絵文字を添えて、スタイリッシュな写真や動画を複数枚投稿。赤いレザーのロングコートにビーズで作られたシースルースカートとトップス、インナーにはブラックのブラトップとインナーパンツを着用した大胆なスタイルとなっている。
ほかにも同じ服装の投稿をしており「Fall Winter 2026 show Matthieu Blazy for ＠chanelofficial braaaaavo」と添えられ、ファッションブランド「CHANEL」のファッションショーに出席した際の様子であることが記されており、会場に向かう様子や会場でのショットなども公開している。
この投稿には「かっこよすぎる」「スタイル抜群」「破壊力すごい」「二度見した」「想像以上」「魅惑的」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆BLACKPINKジェニー、大胆衣装で魅了
◆BLACKPINKジェニーの投稿に反響
