【モデルプレス＝2026/03/10】女優の筧美和子が3月9日、自身のInstagramを更新。マタニティコーディネートを公開した。

◆筧美和子、マタニティコーデ4選披露


筧は「着れる服少なくて難しいけど どうにか楽しんでる」とつづり、4パターンのコーディネートを投稿。フロントボタンのトップスにボタンスリットのロングスカートを合わせたスタイルや、オーバーオールを取り入れたオールブラックのコーディネート、光沢のあるベージュのアウターやタイツに白のギャザーワンピースを合わせたコーディネートなどを披露している。

◆筧美和子の投稿に「どれも可愛くて参考になる」と反響


この投稿は「どれも可愛くて参考になる」「センス良すぎ」「全部似合ってる」「真似したい」「タイツ合わせるの可愛い」と反響を呼んでいる。

筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）

