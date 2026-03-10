第1子妊娠発表の筧美和子「着れる服少なくて難しいけど」妊娠中コーデ4選公開「参考になる」「タイツ合わせるの可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の筧美和子が3月9日、自身のInstagramを更新。マタニティコーディネートを公開した。
【写真】妊娠発表の31歳女優「タイツ合わせるの可愛い」妊娠中コーデ4選
筧は「着れる服少なくて難しいけど どうにか楽しんでる」とつづり、4パターンのコーディネートを投稿。フロントボタンのトップスにボタンスリットのロングスカートを合わせたスタイルや、オーバーオールを取り入れたオールブラックのコーディネート、光沢のあるベージュのアウターやタイツに白のギャザーワンピースを合わせたコーディネートなどを披露している。
この投稿は「どれも可愛くて参考になる」「センス良すぎ」「全部似合ってる」「真似したい」「タイツ合わせるの可愛い」と反響を呼んでいる。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
