渡辺美奈代、家族全員顔出し 赤ちゃんから現在まで子供たちの思い出ムービー公開「もらい泣きした」「息子さんたち大きくなった」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月9日、自身のInstagramを更新。子供たちの思い出を公開した。
【写真】56歳元おニャン子「子供たちの卒業式の思い出」赤ちゃんから現在まで家族全員顔出しショット
渡辺は「3月9日卒業シーズン…」「子供たちの卒業式の思い出」とつづり、息子2人の幼少期の映像や卒業式の写真をまとめた動画を投稿。制服姿の息子を腕に抱き、頬を寄せ合う姿や、息子たちの成長に涙する姿、家族で並んで笑顔を見せる仲睦まじいショットなどが収められている。
この投稿は「息子さんたち大きくなった」「愛情いっぱいの素敵な家族」「もらい泣きした」「温かい思い出に胸がいっぱい」「子供たちの成長にジーンときた」と反響を呼んでいる。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、子供たちの思い出披露
◆渡辺美奈代の投稿に「ジーンときた」と反響
