『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“サワ”円井わんと再会→嬉しい報告続々！ ネット歓喜「理想通り!!」「嬉しい展開！」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第112回）が10日に放送され、トキ（高石）と幼なじみのサワ（円井わん）の再会が描かれると、ネット上には「理想通り!!」「泣きそう!!」「本当に嬉しい展開！」などの声が相次いだ。
【写真】サワの隣には“あの人”の姿！
トキと勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決意。 2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要になることから、トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連れて久しぶりに松江を訪れる。
松江に到着するとトキとヘブンは松江市役所へ。そこで2人は、ヘブンが日本国籍を取得するには江藤知事（佐野史郎）の許可が必要であることを知る。
するとトキは、松江中学で校長を務めている庄田（濱正悟）のもとへ。トキが屋敷の入り口の前で「すんませ〜ん！」と呼びかけると、中からサワが出てくる。トキとサワは互いに驚きながらも久々の再会に大喜び。するとそこに「お客さん？」と庄田も姿を見せるのだった。
サワが試験に合格し正規の教師になったことや長屋から脱出したこと、さらにその後、庄田が再びプロポーズをして晴れて夫婦になったことがわかるとトキは感激。夫婦になった2人を前にトキが「おめでとうおめでとう…おめでとうが多すぎる多すぎる！」と祝福すると、ネット上にも「ホント理想通り!!」「めちゃくちゃ嬉しい！泣きそう!!」「そうなったらいいなーって思ってたから本当に嬉しい展開！」「庄田さんとおサワちゃんの結婚報告で泣いてる」「おサワちゃんが無事夫婦になってて涙涙」といった反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
