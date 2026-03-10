勇志国際高校がインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得し、日本を虜にしたのが中井亜美（TOKIOインカラミ）だ。籍を置く高校が9日、インスタグラムを更新。17歳の粋な振る舞いを伝えている。

中井が在籍するのは、広域通信制の勇志国際高校・千葉学習センター。公式インスタグラムに「貴重な合間をぬってさらにメダルを持って学校にも顔を出してくれました」などとつづり、中井の写真を公開した。

担任教諭に銅メダルを渡しているショットもあり、お世話になった人へ粋な振る舞いも見せた17歳。多忙を極める中、「オリンピック後に控えていた定期試験の勉強にもしっかり取り組んでいたそうですよ」とも明かされた。ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「まじ超可愛いのに、尊敬できちゃう亜美ちゃんが大好きです」

「テレビの中でも学校でも 壮行会でもメダルを取ってからでも 変わらない笑顔なのが中井亜美さんの魅力に感じました」

「ほとばしるJKパワー! 夢を実現してしまったね」

「私が担任の先生だったら、顔見た瞬間『おめでとう』と号泣します」

中井は25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）にも出場。五輪に続いて、世界大会での表彰台を狙う。



（THE ANSWER編集部）