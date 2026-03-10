◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国５―３メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

２勝同士の対決は、米国がメキシコを下して３連勝し、準々決勝進出を決めた。米国は０−０で迎えた３回、ジャッジ（ヤンキース）が無死一塁から右翼へ２号２ランを放ち、先制。アンソニー（レッドソックス）が右越え３ランで続き、一挙５得点した。先発のスキーンズ投手（パイレーツ）は４回を投げ、１安打無失点７奪三振と華々しくＷＢＣデビューを飾った。

メキシコは、デュラン（レッドソックス）の２打席連続弾などで０―５から３点を返したが、追いつくことはできなかった。

米国は１０日（同１１日）にイタリアとの１次ラウンド最終戦を行い、準々決勝は１３日（同１４日）に当地で行われる。

敗れたメキシコ代表のヒル監督は敗戦の中にも、戦い尽くした満足感を漂わせた。「称賛に値する、という言葉が一番ふさわしい試合だった。世界トップの投手の一人を相手に、強力打線を相手に誰も諦めなかった。全員戦い続けて、あと一振りで同点というところまでいった。誇りに思います。負けたのに、いい後味が残る試合は珍しい。もちろん、勝ちたかったけれど、この試合でチームの多くのことが見えた」と振り返った。

一方、ロボット審判が採用されていないこともあり、ストライクの判定については不満も残った様子。「ランディ（アロザレーナ）の打席は明らかなボールだった。カウントが違えば許容できるが、フルカウントでは大きな違い。四球か、三振かなのだから」。アルバレスの打席でも微妙で、審判には「どちらか一方がストライクはいい。でも、両方ストライクにはならないだろう」と抗議したと明かし、「私が間違っていたら謝る。審判のせいで負けたわけではない」とも付け加えた。

ヒル監督は「明日のオフを楽しんで、水曜日にイタリアに勝つ準備をしたい」と気持ちを切り替えた。「私の願いは、もう一度、マイアミで米国と戦うこと」と、米国との再戦を願っていた。