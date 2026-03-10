北朝鮮・平壌（ピョンヤン）と中国・北京を往来する国際列車の運行が、新型コロナウイルス以降、約6年ぶりに再開される。

10日、中国国家鉄道グループサービスセンターの関係者は、平壌−北京国際列車が12日から往復運行を開始すると聯合ニュースに明らかにした 。この関係者は、列車が毎週月・水・木・土曜日の週4回運行される予定だと説明した。

日本の共同通信も同日、該当の列車が12日から運行を再開する予定だと報じた。

サービスセンターの関係者によると、この列車は北京を午後5時26分（現地時間）に出発し、翌日午後6時ごろ平壌に到着する日程だ。

列車は中国遼寧省丹東で一度停車する。丹東は鴨緑江（アムノッカン）を挟んで北朝鮮の新義州（シンウィジュ）と接している朝中国境の都市だ。

列車編成のうち、最後尾の車両2両のみが旅客輸送用として使用される予定だという。

この関係者は「該当の列車はまず外交官など公務目的の人員輸送のために運行される」とし、「座席に余裕がある場合、一般乗客に販売する案も検討される可能性がある」と述べた。

一般乗客の場合、北京ではなく丹東から列車に搭乗できることが分かった。

朝中を結ぶ国際列車の運行が再開されるのは、新型コロナの感染拡大で運行が中断されて以来、約6年ぶりとなる。

共同通信は「北朝鮮が2020年にコロナ対策で受け入れを制限するまで、外国人旅行客で中国人が最も多かった。コロナの流行が収まった後も北朝鮮は中国人客を受け入れなかった」とし「今後、中朝関係が活発化しそうだ」と報じた。

これに先立ち、平壌−北京国際列車は丹東と新義州を経て両国の首都をつなぐ代表的な朝中陸上交通路として活用されてきた。北朝鮮は新型コロナウイルス感染拡大以降、国境を長期間封鎖し、国際列車の運行も中断したままだった。