グレープストーンが展開する「銀のぶどう」が、ミニオンとコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」

「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」が新パッケージにリニューアルして順次販売されるほか、同時発売で「ミニオンinカンサイ メッシュポーチ」が新登場します☆

銀のぶどう「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」

価格：4個入 820円(税込)／8個入 1,620円(税込)

※4個入に包装紙がけはありません

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

販売店情報：

催事：2026年3月18日(水)・19日(木)先行販売開催店舗：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階イベントスペース(ウエルカムガレリア横)販売期間：2026年3月18日(水)〜24日(火)※人気商品のため早期完売の可能性があります発売日：2026年3月20日(金)関西の主要な駅・空港・高速道路サービスエリアなどで順次販売※販売店は予告なく変更する場合があります※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合があります

ミニオンと、東京ばな奈を生み出したスイーツブランド「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」

2023年7月の発売から、累計販売数560万個を突破した「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」が、パッケージを新たに登場します！

リニューアルするパッケージにプリントされるのは、「ケビン」柄のふわふわケーキを見つめる「ボブ」

まるでケーキに話しかけているみたいな、お茶目なデザインです。

8個入の側面には、いたずら好きなミニオンたちがバナナを持って走り回るイラストも☆

チョコバナナクリームがとろ〜り。ミニオンたちが描かれたふわふわケーキ

「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」使用されているのは、愛嬌たっぷりのミニオンたちが描かれたふわふわスポンジ生地に、とろ〜りなめらかなバナナカスタードと、カカオの旨みが広がるチョコバナナクリーム。

「銀のぶどう」のパティシエが、バナナが大好きなミニオンたちを想ってつくったチョコバナナケーキです。

ミニオンの絵柄は全部で5種類。

「デイブ」「スチュアート」「ボブ」「ケビン」「カール」がランダムで封入されます☆

新発売「ミニオンinカンサイ メッシュポーチ」

価格：990円(税込)

青と黄色のミニオンカラーで鮮やかに仕上げられた「メッシュポーチ」が初登場！

「チョコバナナケーキ」のパッケージとお揃いの「ボブ」がデザインされています。

よく見るとジッパーのチャームも「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」になっています。

表と裏で「ボブ」と「ケビン」の両方が楽しめる、こだわり仕様です。

内ポケット付きなので、散らばりやすい小物もすっきり収納。

付属のカラビナでカバンに付けてお出かけが楽しめます。

パッケージリニューアル記念「ミニオンinカンサイ」オリジナルステッカーをプレゼント

配布スケジュール：

あべのハルカス近鉄本店配布期間：2026年3月18日(水)〜24日(火)営業時間：10:00〜20:00関⻄の主要な駅・空港・高速道路SA配布開始日：2026年3月20日(金・祝)以降、順次開始（※配布期間等は販売店舗により異なります）

パッケージのリニューアルを記念し「ミニオンinカンサイ」を購入された方に、「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。

リニューアルしたパッケージとお揃いの、ケーキを見つめる「ボブ」のデザインです。

スマホに入れたり手帳に貼ったりして楽しめます。

※一勘定につき1枚のお渡しです

※なくなり次第終了

3月20日は「ミニオンの日」

3月20日は「ミニオンの日」！

日本のファンにさらに「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズを応援し楽しんでほしいという願いを込めて、3（ミ）月20（ニオン）日という⼦供から大人まで覚えやすい語呂合わせにより、3月20日が“ミニオンの日”として制定されました。

当日は「ミニオン in カンサイ」も記念日を一緒にお祝いします。

ハルカス近鉄本店「ボブ」と「ケビン」の来場が決定

実施日：2026年3月18日(水)、20日(金祝)

・1回目 11:30〜

・2回目 13:30〜

・3回目 16:00〜 ※3回目 16:00〜はミニオンたちとの写真撮影はありません

定員：各回先着15組

開催場所：あべのハルカス近鉄本店ウイング館 2階イベントスペース(ウエルカムガレリア横)

あべのハルカス近鉄本店に「ボブ」と

「ケビン」が来場！

さらに、当日「ミニオンinカンサイ」を税込み2,700円以上購入された方の中から先着で15組の方は、ミニオンたちと写真撮影ができます☆

累計販売数560万個を突破した「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」がパッケージを新たに登場。

2026年3月18日より順次リニューアル販売が開始される、銀のぶどう「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」の紹介でした☆

