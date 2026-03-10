河合優実、“仕事の流儀”は「自分が出たときに取っておこうかな（笑）」 NHK『プロフェッショナル』新ナレーターに抜てき
俳優の河合優実（25）が、NHK『プロフェッショナル仕事の流儀』新ナレーターに決定した。10日にNHKで開催された会見で発表された。
同番組は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。2006年1月からスタートし、今年で20年目に突入した。
河合は、2010年からナレーターを務めてきた貫地谷しほりから引き継ぎ、16日放送の「津軽海峡、マグロに愛された男 マグロ漁師・菊池武一」（後7：57）から担当する。放送開始当初から語りを務める橋本さとしは、継続して番組に参加する。
河合は「歴史ある番組に携わらせていただき、すごくありがたく思っています。これから頑張ります」と少し緊張した面持ちでコメント。
もともとドキュメンタリー番組は好きだという河合。「ひとりの人と向き合って、その方の仕事と生活をすごく丁寧に映している番組だなと、いち視聴者として見ていました。一本作るのには私たちが想像もつかないような時間と労力をかけられていると思う。私が参加するのは一番最後ですが、みなさんの番組作りの一面も見ることができるのは楽しみです」と語った。
会見で記者から河合の「“仕事の流儀”とは何か」を問われると、河合は「それはちょっと自分が『プロフェッショナル』に出た時取っておこうかな（笑）」とにっこり。「その質問って難しいですよね。よく皆さん答えられるなと思っていて。誠実にいつもいたいなということは思っています」と述べていた。
