アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって、3月9日で10日目となりましたが、攻撃の応酬は続いています。我々への暮らしの影響が心配されています。

（大石邦彦アンカーマン）

原油価格の上昇は、エネルギーから食料品まで幅広い分野に影響を与えますので、“対岸の火事”ではありません。

ガソリン価格 これまでの状況は

ここ20年間のレギュラーガソリンの価格推移を見てみましょう。2008年のリーマンショックに端を発した世界同時不況。ガソリン価格も上がって、1リットル200円近くまで上昇しました。

そのあと、下がったり上がったりしまして、2014年に下がったのは、アメリカを中心にシェールオイルを増産したためです。

ウクライナ侵攻と同じ、もしくは上回るおそれも

そして最近で言えば、2022年ロシアのウクライナ侵攻で高くなりました。侵攻したのは2月、そしてWTI原油先物価格が一時1バレル＝118ドル台まで上昇したのは6月のことでした。



イラン情勢が悪化した今は、先物取引価格は118ドル台、さらに値段が上がって、一時119ドル台にも突入しています。ウクライナ侵攻と同じ、もしくはそれを上回ってしまうかもしれない水準の高さになっているということです。

（柳沢彩美アナウンンサー）

原油の先物取引の価格は、いつぐらいにガソリン価格に現れるんですか？



（大石）

以前は2週間ほどのタイムラグもありましたが、最近はすぐにガソリン価格に反映される傾向があるようです。

「攻撃が長期化するとさらに価格が…」

今後の見通しはどうなるのか。三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの芥田知至主任研究員に聞きました。

「攻撃が長期化する恐れもあり、そうなればさらに価格が上がるのではないか。またホルムズ海峡だけでなく、周辺の産油国の石油施設への攻撃も相次げば、修復にも時間がかかるため、価格に影響するのではないか」とみています。

「1リットル25～最大35円ほど上がる可能性も」

では、ガソリンはどのくらい高くなるのか？

岐阜県石油商業組合の澤田栄理事長に聞きました。「石油元売り大手からの卸売価格の状況を見ると、今週末から価格が上がり始めて、再来週にかけて1リットル25円～最大35円ほど上がる可能性もある」ということです。「気になる方は早めに給油するのも手かもしれません」と話していました。

