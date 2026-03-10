佐藤満春プロデュース公演、今回も豪華ゲスト 昨年に続いて“全即興”【コメント全文】
佐藤満春プロデュース公演『“即興”劇佐藤満春2026』が、5月29日と30日にわたって開催される。
芸人・放送作家・大学客員講師・トイレ掃除好きの佐藤満春が、企画・構成・出演する劇公演。2026年は、昨年に引き続き全即興。毎公演、必ず違う劇が誕生する。メンバーも新たに、そして豪華ゲストも加えて届ける「コント寄り即興劇公演」に注目だ。
■佐藤満春
放送作家・芸人・大学講師の佐藤満春が企画構成する「劇、佐藤満春」を今年も開催します。昨年に引き続き全即興！お客さんからいただいたお題を信頼できる役者たちとオムニバス形式で1つの劇にその場で仕上げていきます。3公演全く内容変わります。元・日向坂46高本彩花やダウ90000のメンバーなどここでしか見られない組み合わせで100人規模の劇場で臨場感あふれる舞台をお楽しみください。事前打ち合わせも一切ないので、高本さんとは数年間共演もお会いもしてないまま次に会うのは舞台上ということになります、お楽しみに！
「“即興”劇佐藤満春2026」
会場：関交協ハーモニックホール
5月29日(金)開場19時／開演19時半
5月30日(土)開場12時半／開演13時
5月30日(土)開場16時半／開演17時
【出演者】佐藤満春／鬼頭真也／園田祥太（ダウ90000）／中島百依子（ダウ90000）
【ゲスト】高本彩花
・VIP席…最前列＆限定グッズ(ハンドタオル・缶バッヂ)＆主宰・佐藤満春のサイン入りフライヤー付
・通常席…2列目以降で指定席
「劇、佐藤満春2026 打ち上げトーク！！」
会場：関交協ハーモニックホール
5月30日(土)開場19時半／開演20時
・当公演はゲスト：高本彩花の出演はなし。
・メイン出演者4名によるトークライブ
