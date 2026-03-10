お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が9日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。チケットの販売戦略ついて語った。

自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野。「当時、詐欺師ってめっちゃ言われたんですけど」と話を切り出した。

「イベントのチケットの売り方を10年くらい前から変えて、安い順にB席、A席、S席…一番高いのがスタッフになれる券なんですけど」と説明。「やっぱり、スタッフになれる券が一番売れるんです」と明かした。

スタッフとして参加する過程は「モノによって違う」というが「エッフェル塔で個展もした、その時はスタッフになれる券を5万円くらい…10万円くらいで売ったんです。それは設営から全部、展望台のところまで運び込んで」と解説。「でもそれは楽しいじゃないですか。エッフェル塔を閉め切って、閉館後に入って、エッフェル塔の電気は消えてるがパリの夜景は見える」と熱く語った。

これにはMCのMEGUMIも「素敵！」と興奮。「あんたロマンやってるね」と大絶賛されていた。