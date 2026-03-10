チャン・グンソク、料理上手なヤクザ役で3年ぶりドラマ出演か　日本小説『侠飯』韓国実写化出演を検討

俳優のチャン・グンソクが、3年ぶりにドラマに出演するかもしれない。

日本ドラマのリメイク作品への出演を検討中だ。

所属事務所VASTエンターテインメントの関係者は3月10日、韓国メディア『CBSノーカットニュース』に対し、チャン・グンソクがドラマ『侠飯』への出演を「前向きに検討中だ」と明らかにした。

同作は、料理の腕前がプロ級のヤクザが、ひょんなことから大学生の家に住み着くという物語。日本の小説が原作で、ドラマ化やコミカライズもされた人気作。日本版ドラマでは生瀬勝久が主演の柳刃竜一役を演じた。

もし出演が確定すれば、チャン・グンソクにとっては『餌【ミッキ】』以来、3年ぶりのドラマ復帰となる。バラエティ番組などではプロ顔負けの料理の腕前を披露してきただけに、まさにハマり役となるだろう。

（写真提供＝OSEN）チャン・グンソク

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。