BTS、カムバック公演の座席数を拡大！スタンディング7000席規模の追加予約を発表

BTSのカムバック公演にスタンディング席が追加され、計2万2000席規模に拡大されることが決定した。

BTSは、3月21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場で、カムバック記念の無料公演「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。

3月10日、所属事務所BIGHIT MUSICは「3月12日午後8時より、NOLチケットで『BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRAN』の追加予約を実施する」と発表した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

追加席は、世宗（セジョン）大路交差点の南側と地下鉄5号線・光化門駅から、1号線・市庁（シチョン）駅付近までの全区域にスタンディング形式で用意される。このエリアの観客は、現場に設置される大型LEDモニターを通じて公演を楽しむことができる。追加のスタンディング席は7000席規模になる見通しだ。

BIGHIT MUSICは「座席の規模は、現場の安全と人混みの分散を最優先に考慮して算定された」と説明した。

また、主催側はチケットの不正転売や不正入場の防止策にも万全を期す方針だ。

まず、オンライン上の違法譲渡に関する投稿をリアルタイムで監視・通報し、転売取引を先制的に阻止する。また、不正入場防止のため、全観客を対象に本人確認手続きを強化する。 転売が活発になると予想されるエリアには、追加の認証を導入する予定だ。

BIGHIT MUSICは「詳細な本人確認の手続きは関連ホームページで事前告知し、現場の混雑を最小限に抑える」と案内した。

なお、BTSは公演に先立ち、3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。また、カムバック公演はNetflixで世界同時生中継される予定だ。