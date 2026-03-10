報じられていた“もう1人”はどこへ消えた？ 『ボイプラ2』出身2人が最終的にデュオデビューへ

人気オーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）に参加し、デビューを逃したチェ・リブとカン・ウジンが、デュオとしてデビューする。

当初は、同じオーディション番組出身のチャン・ハヌムを含むグループ構想も伝えられていたが、最終的に2人組デュオとしてのデビューに落ち着いた。

【写真】ボイプラ2出身の3人、グループを結成？

FNCエンターテインメントは「十分な協議の末、チェ・リブとカン・ウジンが2人組デュオとしてデビューすることが決まった」とし、「変わらず応援してくれたファンの期待に応えられるよう、完成度の高い楽曲と素晴らしいステージでお会いする予定だ」と明らかにした。

チェ・リブとカン・ウジンは、昨年9月に放送終了した『BOYS II PLANET』に出演し、それぞれ異なる爽やかな魅力と端正なビジュアル、安定した歌唱力で注目を集めた。

（写真＝Mnet）チェ・リブ

（写真＝Mnet）カン・ウジン

2人は番組が進むにつれて毎回成長した姿を見せ、安定したステージ対応力はもちろん、並外れたチームワークとシナジーを発揮し、多くのファンから支持を集めた。

また、2人は番組終了後もブランドコンテンツの撮影やラジオへの共演など、さまざまな活動を共にしながら縁をつないできた。互いのファンミーティングに直接足を運ぶなど、特別な友情でも話題を集めた。

特に最近では、MBC FM4U『親しい友だち放送班』（原題）の「今月のDJ」にそろって抜てきされ、3月の1カ月間、リスナーと交流している。

チェ・リブとカン・ウジンは、5月デビューを目標に準備を進めており、チーム名と具体的な活動計画は今後、順次公開される予定だ。