男性が「安心して両親に紹介できる」と思う彼女９パターン
男性は、両親に交際相手の女性を気に入って欲しいと願うもの。では、男性が自信を持って両親に会わせられる！ と思うのはどのような彼女でしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「男性が『安心して両親に紹介できる』と思う彼女９パターン」を紹介します。
【１】親や兄弟を大切にする家族想いの女性
「祖父母と一緒に住んでいた女性は家族を大切にできるイメージ」（２０代男性）など、家族との絆がきちんと築けている女性なら、自分の両親も大切にしてくるはず、と思う男性は多いようです。ただし、彼とのデートよりも家族とのイベントを優先しすぎると「俺への愛情がない」と彼に誤解される危険性があるので気を付けましょう。
【２】家柄が自分と同じレベルの女性
「親と会話が続かなそう…」（２０代男性）など、あまりに生まれ育った環境が違うと両親が戸惑うのでは、と懸念する男性もいます。たとえ彼氏の家柄が自分とかけ離れていても「ありえない」など、否定的なことは言わないように注意したほうが良さそうです。
【３】きちんと仕事をしている自立心のある女性
「経済的な面でも親が安心しそう」（２０代男性）など、経済的に安定している女性のほうが親から見ても頼もしいと思うのでは、と感じる彼氏もいるようです。「仕事をずっと続けられるよう、手に職を身につけたい」など、結婚後も男性に頼りきるつもりはないことをアピールしておくと将来の関係に二の足を踏まれずに済むかもしれません。
【４】細かいことにも気がつく気配り上手な女性
「親も喜んで受け入れてくれそう」（２０代男性）など、気遣いができる女性なら、両親も感心してくれるだろうと考える男性もいます。大勢での会食の際に、すすんで飲み物を注文したり料理を取り分けるなど、かいがいしく動いておくとソンはないかもしれません。
【５】料理が得意など家庭的な女性
「母親にも堂々と自慢できる！」（２０代男性）など、家庭的であることは男性が声を大にして親に伝えたくなる能力のようです。ランチにお弁当を持参すれば、料理だけでなく「家計のやりくりも上手そう」と思われるかもしれません。
【６】黒髪など外見が派手ではない女性
「第一印象は大事でしょ」（２０代男性）など、その女性の印象を大きく左右する外見は、男性にとって気になるポイントのようです。普段派手な服装をしている女性は、たまに落ち着いた服装でイメチェンしてみると、「そんな一面もあるんだ」と男性が安心感を抱いてくれるかもしれません。
【７】親の前でベタベタしない、状況をわきまえることができる女性
「親の前では気を使ってほしい」（２０代男性）などＴＰＯを考えることのできる女性を求める男性もいます。ついいつもの調子で彼に甘えた態度を取ってしまったり、どうしても彼の要望に気づけない鈍感な女性は「その場でこっそり注意して！」など、事前に彼氏に伝えておきましょう。
【８】笑顔で話ができるなど社交性のある女性
「とにかくイメージがいい！」（２０代男性）など、常にニコニコした姿に人当たりの良さを感じる男性もいるようです。普段から引っ込み思案にならず、彼の友達に会ったときに積極的に馴染むよう努力を見せると、「安心して両親に会わせられる」と男性に思ってもらえるかもしれません。
【９】きちんとした常識やマナーが身についている女性
「失礼な子を連れて行ったら心配されそう」（３０代男性）など相手の女性が非常識だと両親に呆れられてしまうのでは…と心配する男性は多いようです。付き合いが長く、気心を知れた仲でも靴をそろえて脱ぐなど、いつでもマナーがある行動を心がけておきたいところです。
ほかにも「男性が『安心して両親に紹介できる』と思う彼女」はいますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
