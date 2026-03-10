◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国５―３メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

２勝同士の対決は、米国がメキシコを下して３連勝し、準々決勝進出を決めた。米国は０−０で迎えた３回、ジャッジ（ヤンキース）が無死一塁から右翼へ２号２ランを放ち、先制。アンソニー（レッドソックス）が右越え３ランで続き、一挙５得点した。先発のスキーンズ（パイレーツ）は４回を投げ、１安打無失点７奪三振と華々しくＷＢＣデビューを飾った。

メキシコは、デュラン（レッドソックス）の２打席連続弾などで０―５から３点を返したが、追いつくことはできなかった。

米国は１０日（同１１日）にイタリアとの１次ラウンド最終戦を行い、準々決勝は１３日（同１４日）に当地で行われる。

昨年のサイ・ヤング賞右腕がマウンドを支配した。ＷＢＣデビュー戦で４回無失点の好投。初回から１６０キロを超える直球が威力を発揮し、７つの三振を奪った。

「１つ安打を許したけど、ジャッジが三塁で刺してくれたから問題なかった。最高だった。雰囲気も良かった。ずっとホテルで無料で飲食してきたけど、やっと仕事ができた」と笑った右腕。ジャッジの補殺を称えたかと思えば、遊撃手ウィット（ロイヤルズ）の守備についても「カークの打席（４回・遊ゴロ）は、今まで見た中で最高のプレーのひとつ。後ろの選手たちが素晴らしいから、本当に投げやすくなる」と、バックへの感謝も忘れなかった。

最初にＷＢＣを観戦したのは、米国が初優勝した２０１７年。「伝説的な大会だった」と振り返り、代表チームの一員としてプレーする現在を「これ以上求めるものがないほどに全てが素晴らしい」と、充実の３月を実感している。メキシコと米国の両方の応援がぶつかった４万１６２８人の大観衆の中でプレーし、「どちらがホームかわからない。メキシコファンが盛り上がったかと思えば、米国のファンが盛り上がったり。ここ以外であの雰囲気を味わうのは難しいと思う。参加できて本当に良かった」と、球数６０球の圧巻ピッチに満足げだった。

昨年サイ・ヤング賞の２枚看板だった左腕エースのスクバル（タイガース）はこの日、今大会で再登板しないことが確定し、チームを離脱。準々決勝以降の一発勝負で、スキーンズがどこで投入されるか注目される。