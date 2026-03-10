

本郷奏多

俳優の本郷奏多が、3月28日にTAKANAWA GATEWAY CITY に開館となる、文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（以下MoN Takanawa）」で上演する、開館記念特別公演「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」に声の出演が決定。ロック役を演じる。本郷は「参加させていただけることをとても光栄に思います」とコメントした。

本公演を彩るキャスト第2弾として、声の出演に梶裕貴、本郷奏多を迎え、さらに「MANGALOGUER（マンガローガー）」として小森隼（GENERATIONS）、新内眞衣の出演が決定した。あわせて、本編の世界観と連動した音楽イベント「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥ーエレクトロニック・シンフォニカー」の詳細が公開された。

「MANGALOGUE」は、普段は一人で読むマンガを、みんなで体験する新しいライブパフォーマンス。マンガそのものを映し出す巨大LED、舞台をナビゲートする「ロボットアーム」、そして観客と一緒に物語を旅する「MANGALOGUER（マンガローガー）」たちとともに、マンガの世界を体感。

声の出演として、舞台をナビゲートするロボットアームの鉄腕アーム役に山寺宏一、火の鳥役に夏木マリ、猿田博士役に古田新太、タマミ役にあのが出演。今回、マサト役に梶裕貴、ロック役に本郷奏多の出演が決定した。

観客と一緒に物語を旅する「MANGALOGUER」には又吉直樹に加え、小森隼（GENERATIONS）、新内眞衣の２名が新たに加わった。 「MANGALOGUER」の出演日および追加キャストについては今後順次発表予定となっている。

本郷奏多（ロック役）コメント

本郷奏多プロフィール

日本を代表する手塚治虫先生の作品、火の鳥。この度参加させていただけることをとても光栄に思います。自分が小学生の頃に図書室で読み、子供ながらに感じた感覚を思い出し、大切に演じさせていただきたく思います。是非楽しみにしていてください。これまで映画「GANTZ」「進撃の巨人」「キングダム」「鋼の錬金術師」「幽☆遊☆白書」など大ヒット漫画・アニメの実写化作品に加え、大河ドラマや連続テレビ小説など、数々の話題作に出演。2026年は、3月にGEMSTONE Creative Labelの短編映画「インフルエンサーゴースト」が公開、4月より主演ドラマ「時光代理人」の放送がスタート。