株式会社コーセーは10日、同社を代表するグローバルスキンケアブランド『雪肌精』より、新しい日やけ止め「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N」と「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N」の発売を記念して、期間中の対象商品購入で、大谷翔平投手のビジュアルを起用したUVチェッカーがもらえる「大谷選手UVチェッカーもらえる！キャンペーン」を展開することを発表した。

「UVチェッカー」は、太陽光（紫外線）に反応してカードの色が変化する。窓際や外出先など、気づかないうちに浴びている紫外線をひと目でチェックできるため、日やけ止めの最適な塗り直しタイミングを逃さず、強力な紫外線から肌をしっかり守るための心強いアイテムとなっている。

SNSでは、大谷が紫外線や雪肌精にまつわるクイズに挑む、素顔がのぞく動画クイズコンテンツ「大谷SUNと選べ！UVクイズ」を雪肌精公式Xアカウントにて公開。普段の試合中とは一味違う、クイズに悩み、楽しみながら回答する大谷選手の「素の姿」や、メッセージにも注目。全3問の投稿いずれか1つを視聴し、アカウントをフォロー、クイズの答えを記載してリポストした方の中から、正解者を対象に、抽選で大谷直筆サイン入りの雪肌精オリジナルボールや、雪肌精の日やけ止めをプレゼントするという。