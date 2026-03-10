『暴君のシェフ』イ・チェミンの来日ファンミ、テレビ放送決定 笑いあり涙ありの充実した時間 特別映像も
公開からわずか2日でNetflix国内ランキング1位を獲得した大ヒット韓国ドラマ『暴君のシェフ』で主演を務め、大きな話題を集めたイ・チェミンが、1月に開催したファンミーティング『2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TOKYO＜日テレプラス版＞』が、CS・日テレプラスにて28日（後3：00〜）に独占放送されることが決定した。
イ・チェミンは1月31日にNHKホールでファンミーティングを開催。公演タイトルの'Chaem-into you'には、ファンと特別な時間を共に過ごしたいという想いが込められており、笑いあり涙ありの充実した時間となったファンミーティングの模様を放送。日テレプラスでしか観られない特別映像も放送される。
イ・チェミンは2021年のデビュー後、数々の話題作に出演し、24年には『ヒエラルキー』で主演に抜てき。『バニーとお兄さんたち』では25年MBC演技大賞新人賞を受賞した。
