LE SSERAFIM・SAKURA、甘くやわらかい空間で美背中披露 「ジェラピケ」新作ビジュアル“桜”公開
5人組グループ・LE SSERAFIMが2026年グローバルアンバサダーを務めるgelato pique（ジェラート ピケ）では、春を彩る「CHERRY BLOSSOM COLLECTION」が10日より「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売される。また、同日より本コレクションを着用したSAKURAの新作ビジュアルが公開された。
【別カット】白のふんわりワンピースで…美背中を披露するSAKURA
同コレクションはLE SSERAFIMのSAKURAが彩る、ふんわりとした花びらで咲く八重桜を纏（まと）ったCherry Blossom Collection。ちいさなつぼみから、甘くやわらかに色づいて、満開に咲きほこる八重桜…風にふかれて、はらりと舞った花びらにやさしく包まれるような着心地となっている。
SAKURAは甘くやわらかい空間での新ビジュアルを披露。ワンピースをまとい、背中も披露している。
レーシージャガードシリーズは、春に咲き誇る八重桜の花を、繊細で軽やかなレーシージャガードで表現したシリーズ。裏地付きのプルオーバーやロングパンツ、カップインワンピースなどをラインアップ。桜の花びらをふんわりと纏い、春の空気が寄り添うようなやさしい着心地に包まれる。カラーはすべてオフホワイトとピンクの2色展開で、セットアップやリンクコーデにもおすすめ。
総柄シリーズは、春にふっくらと咲き誇る八重桜を総柄で描いたシリーズ。八重桜ならではの花弁の重なりや色のグラデーションまで丁寧に表現し、身に纏うだけで春の訪れを感じられるデザイン。ゆったりと過ごせるティアードデザインのキャミソールワンピースや、優美なヘムラインのカシュクールワンピースを展開し、気分に合わせて楽しめる。
そのほか、ハンドタオルやシュシュなど雑貨シリーズも展開される。
