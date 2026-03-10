テレビ朝日系「あのちゃんねる」が９日に放送され、あのちゃんこと歌手でタレントのあのがＭＣを務めた。

この日は「あのちゃんと飲むｉｎスナック」を進行。紅しょうが・稲田美紀、カーネーション・吉田結衣をゲストにトークを繰り広げた。

「自分へのご褒美」が話題になると、あのちゃんは「常に買いたい服はバカバカ買ってて。ご褒美って感覚がない。アクセサリーも興味ないし、高級バッグも興味ないし、ご飯も興味ない」と話した。

つづけて、家具には興味があると明かし「デカい４０万のベッドとかソファとか。去年買って、今年、絶対、捨てます！」と言い切って２人を驚かせた。

あのちゃんは「全部、失敗しちゃって。４０万ぐらいのソファも背もたれが、ちゃんとあるのがよかったのに。全部、垂れちゃって。柔らかいやつで倒れちゃうから。スゴいデカいＬ字買ったけど、捨てるし」と話した。

ベッドに関しては「ベッドフレームも大きい。４０万。マットレスも３０万ぐらい。合わせて買ったけど、サイズが合わなくて。なんかベッドフレームの足元が柵みたいなやつで。マットレスの方が大きいから。それで１年過ごしたから。（寝るときは）斜めってて。ずっと…」と話して、２人を爆笑させていた。