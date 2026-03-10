お笑いトリオ、ネルソンズの和田まんじゅう（40）が10日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。先輩芸人を激怒させてしまったことを明かした。

和田はパーソナリティーのパンサー向井慧から「某先輩にキレられたって…」と話題を向けられると、「俺もビックリしました。某先輩。めちゃくちゃお世話になってます」と名前を伏せながら苦笑い。大人数が出演する番組のゲーム企画で共演した時のことといい「変なこと言い出したんです、その先輩が。その先輩は多分よかれと思って、盛り上げようと思って。でも僕は変なこと言ったと思ったから、正論でバーッと言ったんです」と自身が反論したと語った。

続けて「結構言っちゃったんです。そしたら『あ？何だお前、誰が誰に口きいてんだよ』って。ヤッバと思って」と大慌て。「大人数いた芸人、タレントがみんながファーッと引いていったんです。ヤバいって」と空気が凍りついたと語った。また収録中に謝ろうとするも「『こっちくんな』って指2本で弾かれて」とガックリ。「そのまま収録も終わって、最後すごい盛り上がる企画だったんですけど俺もう全く見られてなくて。終わって謝り行ったんですけど、またダメで」とうなだれた。

さらに「次の日『アメトーーク！』で一緒だったんです」と共演する機会があったと話すと、「楽屋来たらソッコー謝りに行こうと思って、“吉村さん”入られたと思って行ったら…」とこれまで隠していた名前をポロリ。相方の青山フォール勝ち、岸健之助が「お前はもう〜」とあきれると、和田は「平成ノブシコブシ吉村さんです」と改めて名前を明かした。

騒動後の吉村と会ったという向井は「吉村さんも吉村さんで『いやホントちょっとな…申し訳ないことしてしまったよ』っていう感じがあって。『後日、和田まんじゅう誘って謝罪の飯行こうと思ってるんだよ』ってその時おっしゃってた」と吉村の言葉を明かすと、和田はその食事会がすでに実現していると報告。「アメトーーク！」の収録前に和解したが、本番は上の空で「ゲストでいた麒麟の川島さんが『まんじゅうさん、あのハローワークじゃないんで』って。ずっとボーッとしてたらしくて」と川島の指摘に苦笑いだった。