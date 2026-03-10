約1150万円！

トヨタのマレーシア法人は2026年3月2日、都市型SUV「ハリアー」の電動モデル「ハリアーHEV（ハイブリッド車）」を現地で発売しました。

ハリアーは、高級クロスオーバーSUVの草分けとして1997年に初代がデビューしました。現行モデルは2020年登場の4代目にあたります。流麗なクーペフォルムと上質なインテリアを特徴とする都市型SUVとして人気を集めています。

マレーシア市場では、これまで2リッター直列4気筒ガソリンエンジン搭載車（最高出力173馬力）が展開されていましたが、それに代わる電動モデルとして今回投入されたのがハリアーHEVです。

パワートレインは、高い燃焼効率と高出力を両立した2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力178馬力）に、モーター（最高出力120馬力）とリチウムイオンバッテリーを組み合わせた第4世代ハイブリッドシステムを搭載。システム最高出力217馬力を発生します。駆動方式はFWD（前輪駆動）です。

燃費は21.2km／L。従来のガソリン車（15.6km／L）より大幅に向上しています。走行状況やドライバーの意図に合わせて選べるドライブモードは「エコ」「ノーマル」「スポーツ」、そして一定の条件下で利用できる「EV」モードがあります。

ボディサイズはガソリン車と同じ、全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm。モノグレード構成で、レザーインテリア、ベンチレーション＆ヒーター付き電動調整シート、パノラミックムーンルーフ、12.3インチディスプレイオーディオなどを標準装備し、快適なドライブをもたらします。

同社の代表は次のように述べています。「ハリアーHEVは、マレーシアにおける電動車の普及に向けた当社の強い決意を象徴するモデルです。日常生活の中で、先進感と安心感に満ちた電動化体験を提供します」

ボディカラーはプラチナホワイトパールマイカ、プレシャスブラック、グレーメタリックの全3色を設定。価格は28万9000リンギット（約1150万円）です。