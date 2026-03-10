米ツアー最高額大会！ 松山英樹は昨年Vのマキロイらと同組 日本勢3人が出場する“第5のメジャー”の組み合わせ
＜ザ・プレーヤーズ選手権 事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーの旗艦（フラッグシップ）大会「ザ・プレーヤーズ選手権」が現地12日（木）から開催される。この大会は、「マスターズ」、「全米プロ」、「全米オープン」、「全英オープン」に次ぐ“第5のメジャー”と呼ばれているビックトーナメント。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
【写真】松山英樹のスイングをAI分析して大発見
日本勢は3人が出場する。大会初制覇を目指す松山英樹は、世界ランキング2位で昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）と同10位でツアー通算10勝のザンダー・シャウフェレ（米国）と日本時間13日の午前2時42分に1番からスタートする。久常涼は同13日の午前1時54分に1番からテイラー・ムーア、ジョエル・ダーメン（ともに米国）と。大会初出場の金谷拓実は同13日の午前3時18分に初日を迎える。2023年から連覇を果たし、世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）はジャスティン・トーマス（米国）、トミー・フリートウッド（イングランド）との組み合わせとなった。初日は日本時間12日の午後9時52分に10番からティオフする。前週の「アーノルドパーマー招待」を制したアクシャイ・バティア（米国）は、トニー・フィナウ、LIVゴルフを離脱したブルックス・ケプカ（ともに米国）とのグルーピングとなった。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子 ザ・プレーヤーズ選手権 初日の組み合わせ
39億円大会“第5のメジャー”優勝候補は？ 松山英樹が6位、昨年覇者のマキロイ7位
最新！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
日本勢は？ 男子世界ランキング
日本勢は3人が出場する。大会初制覇を目指す松山英樹は、世界ランキング2位で昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）と同10位でツアー通算10勝のザンダー・シャウフェレ（米国）と日本時間13日の午前2時42分に1番からスタートする。久常涼は同13日の午前1時54分に1番からテイラー・ムーア、ジョエル・ダーメン（ともに米国）と。大会初出場の金谷拓実は同13日の午前3時18分に初日を迎える。2023年から連覇を果たし、世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）はジャスティン・トーマス（米国）、トミー・フリートウッド（イングランド）との組み合わせとなった。初日は日本時間12日の午後9時52分に10番からティオフする。前週の「アーノルドパーマー招待」を制したアクシャイ・バティア（米国）は、トニー・フィナウ、LIVゴルフを離脱したブルックス・ケプカ（ともに米国）とのグルーピングとなった。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子 ザ・プレーヤーズ選手権 初日の組み合わせ
39億円大会“第5のメジャー”優勝候補は？ 松山英樹が6位、昨年覇者のマキロイ7位
最新！ 米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
日本勢は？ 男子世界ランキング