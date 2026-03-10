小祝さくらのツアー復帰で実現！ 岩井姉妹との“チーム小岩井”3ショットにファン大喜び
岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。大会3連覇を狙った国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」に参戦した感想を投稿した。
【動画】チーム小岩井の3人が「クリスマス・イヴ」を大熱唱！
投稿では8枚の写真を公開。その1枚目は姉・明愛、小祝さくらとの3ショットだった。久し振りに“小岩井”がトーナメント会場に勢揃い。この写真をファンは大喜びで「きた！チーム小岩井、サイコーです」「3人が居ると楽しさ100倍ですね」「やっぱり小岩井姉妹の笑顔がないと盛り上がらないよ」など、嬉しそうにコメントを寄せていた。その写真で岩井はラッキーカラーのピンクのウェアを着用。これはファンにも浸透し「ピンクのウェアを着てくださった方ありがとうございます！」と、お揃いのカラーで来場してくれた人たちに感謝の言葉を送っていた。岩井は4日間を6アンダーでフィニッシュ。3連覇は叶わなかったが、9位タイでフィニッシュした。そして最後に「久しぶりにファンの皆さんと会えて元気をもらいました！」「また会いましょう！」と次回の日本ツアー参戦までの別れを惜しむと、ハッシュタグを添えて「#なんくるないさ〜」と沖縄の方言で締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
難病を乗り越え昨年初Vの女子プロがDa-iCEライブへ“！ オタ活”満喫で「いっぱいパワーチャージ」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ！
【動画】チーム小岩井の3人が「クリスマス・イヴ」を大熱唱！
投稿では8枚の写真を公開。その1枚目は姉・明愛、小祝さくらとの3ショットだった。久し振りに“小岩井”がトーナメント会場に勢揃い。この写真をファンは大喜びで「きた！チーム小岩井、サイコーです」「3人が居ると楽しさ100倍ですね」「やっぱり小岩井姉妹の笑顔がないと盛り上がらないよ」など、嬉しそうにコメントを寄せていた。その写真で岩井はラッキーカラーのピンクのウェアを着用。これはファンにも浸透し「ピンクのウェアを着てくださった方ありがとうございます！」と、お揃いのカラーで来場してくれた人たちに感謝の言葉を送っていた。岩井は4日間を6アンダーでフィニッシュ。3連覇は叶わなかったが、9位タイでフィニッシュした。そして最後に「久しぶりにファンの皆さんと会えて元気をもらいました！」「また会いましょう！」と次回の日本ツアー参戦までの別れを惜しむと、ハッシュタグを添えて「#なんくるないさ〜」と沖縄の方言で締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
難病を乗り越え昨年初Vの女子プロがDa-iCEライブへ“！ オタ活”満喫で「いっぱいパワーチャージ」
ロシア人を母に持つ美女ゴルファーが南太平洋ニューカレドニアへ ビキニ姿で青い海にダイブ！