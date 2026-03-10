20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンド。プールAからはプエルトリコ、プールDからはドミニカ共和国とベネズエラが準々決勝進出を確定させました。

1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。9日までにプールCでは3連勝の日本が首位通過。韓国が2位通過となりました。

他のプールでは、まだし烈な戦いが続いており、日本時間10日の午前開始の試合が6試合行われました。プールAはコロンビアがパナマに4-3で白星を挙げ、今大会初勝利。もう一試合は、プエルトリコがキューバとの無敗対決をものにして2位以上が確定し準々決勝進出を決めました。

プールBではアメリカ、メキシコ、イタリアが無敗で準々決勝進出を狙う三つ巴の展開。この日はアメリカとメキシコの直接対決が行われ、3回にアーロン・ジャッジ選手の先制弾などで5点を挙げると、終盤にはメキシコの反撃で追い上げられますが、なんとかリードを守り切り接戦に勝利しました。もう一試合は敗退が決定しているイギリス対ブラジルの一戦。イギリスは5回に1点を先制されますが、その裏に逆転。その後も得点を重ね続け、8-1で今大会初勝利を挙げました。ブラジルは全敗で大会を去ることとなりました。

プールDは無敗のドミニカ共和国とベネズエラがそれぞれ3連勝を決め、2チームとも2位以上を確定させました。ドミニカ共和国はイスラエルに対し、フェルナンド・タティスJr.選手の満塁弾など7安打10得点で大勝。ベネズエラはニカラグアの投手陣に苦戦し5安打に抑えられますが、ロナルド・アクーニャJr.選手のソロなどで効果的に得点を奪い、4-0でしっかり勝ちきりました。この2チームは12日の最終戦で激突し、順位が確定します。

日本が準々決勝で対戦するのはプールDのこの2チームのうちどちらか。この最終戦の直接対決の結果にも注目です。

【10日試合】

＜プールA＞

コロンビア 4-3 パナマ

プエルトリコ 4-1 キューバ

＜プールB＞

イギリス 8-1 ブラジル

アメリカ 5-3 メキシコ

＜プールC＞

日本 -チェコ

＜プールD＞

ドミニカ共和国 10-1 イスラエル

ベネズエラ 4-0 ニカラグア

【11日試合】

＜プールA＞プエルトリコ - カナダ

＜プールB＞アメリカ - イタリア

＜プールD＞オランダ - イスラエル

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6 韓国8日 ○ 4-3 オーストラリア10日 チェコ