“おひなさま”長浜広奈が『ガルアワ』ゲストMCに ME:I＆井桁弘恵＆綱啓永らの出演も決定
Awardは、日本最大級のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』を、4月18日に国立代々木競技場第一体育館にて開催する。
【写真】ゲストMCを務める長浜広奈
今回、追加決定した豪華出演者を発表。アーティストには、日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iが決定した。応募総数約1万4000人の中からメンバーが決定し、デビューからわずか8ヶ月で『第75回NHK紅白歌合戦』に出演するなど瞬く間に次世代ガールズグループの中心的存在に。昨年自身初となるアリーナツアーを全国6都市で成功させるなど勢いが止まらないME:Iが会場を熱狂の渦に包む。さらに、メンバーのRINON、SUZUはモデルとしてランウェイにも登場する。
ゲストMCには、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気に火がついた長浜広奈が決定。愛嬌のあるキャラクターや素直で独特なワードセンスから“おひなさま”の愛称で親しまれ、バラエティ番組やCMに引っ張りだこの次世代タレントがGirlsAwardでイベントMCに初挑戦する。メインMCの南海キャンディーズの山里亮太、事務所の先輩でもある森香澄とタッグを組み会場を盛り上げるほか、モデルとしてランウェイにも登場。
また、モデル・ゲストとして、現在公開中の映画『教場 Reunion／Requiem』に出演する井桁弘恵、綱啓永、テレビ東京水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』でトリプル主演の1人を務める矢吹奈子ら今をときめく俳優陣や、「美しすぎる家族」として話題となり、父である藤岡弘、とCM出演するなど活躍の幅を広げる天翔愛、藤岡真威人、天翔天音らがランウェイを華やかに彩る。
