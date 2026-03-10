

香川県警察本部

特殊詐欺で、香川県の女性に現金を振り込ませたとして、茨城県水戸市の無職の女（31）が10日、詐欺の疑いで逮捕されました。

香川県警によりますと、女は氏名不詳者らと共謀し、香川県に住む女性（当時44歳）から現金をだまし取ろうと考えました。そして2024年10月17日ごろから11月7日の間、ショートメッセージやLINEの通話機能を使って「事業資金でお困りの方お気軽にお声がけください」「株を教えるのでもうけた金を支払いにあて、マイナスの時は支払わなくていい」「いくら借りても2年以内で完済できる」などとうそを言い、指定する口座に現金150万円を振り込ませた疑いが持たれています。

女と連絡が取れなくなり、女性が高松西警察署に被害を届け出ました。警察が指定口座の情報などから女を割り出し、水戸市の自宅で逮捕しました。

警察の調べに対して女は「出金したことは間違いないが、だました際の文言は分かりません」などと一部容疑を否認しています。

警察は「融資可能」や「借金一本化」などのメッセージを安易に受け入れない、先に金を振り込ませようとする場合は詐欺を疑うなど注意を呼び掛けています。