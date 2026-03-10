ビジュアル系バンド「ｔｈｅ ＧａｚｅｔｔＥ」（ガゼット）の公式サイトが１０日に更新され、ギタリストの葵を除名にしたと発表した。葵本人との間で起こったトラブルを明かし「同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました」と説明した。

「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「この度、我々ｔｈｅ ＧａｚｅｔｔＥは、ギタリスト葵を除名し、今後袂（たもと）を分かつ決断をいたしました」と伝えた。

経緯を長文で説明。「事の発端は、葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、 それに伴う度重なる背信行為にあります。我々は ｔｈｅ ＧａｚｅｔｔＥ を存続させるべく、再三にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、 代理人を通さなければ連絡すら取れない状態が続きました。そのような中で、日頃行うべき業務が放棄されただけでなく、ファンの皆様との信用問題に関わることでもあるライブへの出演を一時拒否するような言動や、 不当かつ高額な金銭の要求が繰り返されました」とつづられた。

さらに「守秘義務にも反する到底看過できない事態」も発生。「ｔｈｅ ＧａｚｅｔｔＥ 存続の危機に直面し、メンバー、スタッフ共に精神的に深く追い詰められ、これ以上共に同じ想いを抱き、同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました」と除名に至った理由を説明した。

グループ活動は継続すると報告。「予定しておりましたリリース等につきましては一度見直しを行い、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします」とし、「我々は今後も、ｔｈｅ ＧａｚｅｔｔＥを愛し応援してくださる皆様に音楽を届け続けるため、命懸けで活動を守り抜いてまいります。どうか、これまでと変わらぬご声援をいただけますと幸いです」とファンにメッセージを寄せた。

葵の除名により、「ｔｈｅ ＧａｚｅｔｔＥ」はＲＵＫＩ（ボーカル）、麗（ギター）、戒（ドラムス）の３人組になった。ベースのＲＥＩＴＡさんは２０２４年４月１５日に亡くなっている。バンドは２００２年０３月に結成。都内を中心に精力的にライブ活動を続け、２００６年に初の日本武道館公演、さらにアリーナ公演を経て２０１０年には東京ドーム公演を実施した。２０１１年以降は多ジャンル参加の大型フェスにも積極的に参加し、２０１３年には自身初のワールドツアー行う。２０１６年、２０１９年と規模を拡大し、世界１３ヶ国２２都市で成功を収め、独自の世界観は国内外で高く評価されている。