神奈川県・藤沢市の路上で高齢の女性からバッグを奪い、けがをさせたとして、県立高校2年の男子生徒2人が逮捕されました。2人は去年11月から今年1月までの間にひったくりなどを繰り返していたとみられ、警察が調べを進めています。

強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、県立高校2年の男子生徒2人です。

警察によりますと、2人は今年1月、神奈川県・藤沢市の路上で帰宅途中の高齢女性（83）の財布などが入ったバッグを奪い、けがをさせた疑いがもたれています。

女性は転倒し、左腕の骨を折るなど重傷です。

2人は夕方から夜にかけて、中高年の女性が1人になったところを狙って犯行を繰り返していたとみられ、去年11月から今年1月までに藤沢市や鎌倉市などで10件以上のひったくりやひったくりに起因する強盗事件に関与した疑いがあり、被害額はおよそ85万円にのぼるということです。

取り調べに対し2人は容疑を認めていて、「小遣いが5000円くらいで金がほしかった」「ひったくりをやれば手っ取り早く現金が手に入ると思った」「盗んだ金は服や靴代に充てた」などと供述しているということです。

警察は、2人のほかにも高校生2人が関与し4人で犯行を繰り返していたとみて調べを進めています。