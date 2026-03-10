政府は、パスポートの申請手数料を大幅に引き下げ、10年用のオンライン申請で今より7000円安い8900円に変更することに向けて、旅券法の改正案を閣議決定しました。今の国会で成立すれば、今年7月から新たな手数料が適用されることになります。

パスポートの新規発行や更新にかかる手数料は、18歳以上が取得できる10年用をオンラインで申請した場合、現在は1万5900円、18歳未満が取得する5年用のパスポートは、年齢によって5900円から1万900円です。

きょう閣議決定した旅券法の改正案により、政府は今後、10年用のオンライン申請の手数料を7000円引き下げて8900円とするほか、5年用は一律で4400円とする見通しです。また、18歳以上の場合は5年用のパスポートを廃止し、10年用に一本化するとしています。

パスポート手数料の改定には旅券法の改正が必要で、今の国会で改正案が成立すれば、7月1日から新たな手数料が適用される見通しです。

日本人のパスポート保有率がアメリカなど主要国より低いことから、政府は手数料の値下げにより普及を図りたい考えです。

一方で政府は、日本を出国する際に課される、いわゆる「出国税」を今年7月から引き上げる方向で調整していて、これまでパスポート手数料の中に含まれていた邦人保護に係る経費は、この「出国税」から徴収される形になります。