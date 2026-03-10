アサヒグループホールディングス<2502.T>が後場下げ幅を拡大している。この日、昨年９月に発生したサイバー攻撃の被害の影響で発表を延期していた２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）連結決算を発表。売上高２兆１５４８億円（前年同期比０．６％減）、営業利益１５８７億１２００万円（同１８．０％減）、純利益１０２８億１００万円（同２６．２％減）となったが、最終利益で１２００億円前後を見込んでいた市場予想に届かなかったことが嫌気されているようだ。



システム障害の影響がない欧州やアジアパシフィックで売上高が想定を下回ったほか、日本・東アジアではシステム障害の影響で計画を下回った。東アジアや東南アジアの酒類事業の減損損失やシステム障害関連費用の発生に加えて、金利上昇による金融収支の悪化などもあり、大幅減益を余儀なくされた。



なお、２５年１２月期業績予想は、売上高２兆９５００億円（前の期比０．４％増）、営業利益２５５０億円（同５．２％減）、純利益１６７５億円（同１２．８％減）の従来見通しを据え置いている。



